Kirchenoberhaupt Papst fordert Bekämpfung von sexuellem Missbrauch

Franziskus wendete sich auch an die Ureinwohner Kanadas, die jahrzehntelang systematische Erniedrigung und Gewalt in kirchlich geführten Internaten erlitten haben. "Wenn wir an den Weg der Heilung und Versöhnung mit unseren indigenen Brüdern und Schwestern denken, möge sich die christliche Gemeinschaft nie wieder von der Vorstellung anstecken lassen, dass eine Kultur einer anderen überlegen ist", mahnte er. Franziskus bezog sich damit auf den sogenannten Indian Act von 1876, mit dem vereinbart wurde, Kinder von Ureinwohnern in Internaten mit Zwangsmethoden an die westliche Kultur anzupassen und sie von ihren eigenen Traditionen zu entfremden.