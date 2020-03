Kirchengemeinden reagieren auf die Coronakrise Gottesdienste gibt’s jetzt auch am Telefon

Speziell an ältere Menschen ohne Internetzugang richtet sich der erste Gottesdienst per Telefonkonferenz am Sonntag um 10.30 Uhr. Von 10.25 Uhr an können sich Interessierte unter der Festnetznummer 07 21 / 2 03 64 44 in die Konferenzschaltung einwählen. Nach der Wahl der Sprache (Taste 1 für Deutsch) ist dann der Zugangscode 884291 einzugeben. Es entstehen nur die normalen Telefongebühren, bei einem klassischen Flatrate-Tarif also gar keine. Die Texte für die gemeinsamen Elemente des Gottesdienstes finden sich im evangelischen Gesangbuch oder auf der Internetseite www.ev-kirche-murr.de zum Download.