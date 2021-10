Reportage am Freitag Fröhliche Stimmen gegen das Stummbleiben

Und die Situation ist immer noch speziell, beobachtet der Chorleiter. „Wir singen ja mit Abstand. Das heißt, der Nachbar oder die Nachbarin, die man sonst direkt hört, sind weg.“ Das ist Herausforderung und Chance zugleich, die Chormitglieder müssen sich mehr auf sich selbst konzentrieren.

Wie übersteht ein Chor die stumme Zeit, wie bleiben Stimme und Kehle geschmeidig? Michael Steinmetz, einer der beiden Bässe im Chor, räumt ein: „Beim ersten Mal hat man gemerkt, dass wir lange nichts richtig gemacht haben.“ Doch der Chorleiter sei zunächst gnädig gewesen. Dem 47-jährigen Buchhalter ist das Singen in der Gemeinschaft sehr wichtig. „Es hebt die Stimmung, im Gottesdienst zu singen.“ Er zitiert einen Reim: „Gott loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken.“

Klang von großer Klarheit im hohen Kirchenraum

Waltraut Mergenthaler ist mit ihrer Tenorstimme nicht nur im Kirchenchor aktiv. Die 69-jährige Rentnerin singt auch mit im Gospelchor „Groovin‘ Foxes“ und in der Sing-mit-Musikgruppe der Gemeinde. Auch ihr bedeutet dieses Engagement sehr viel. „Das spürt man in schwierigen Lebenslagen. Als beispielsweise meine Eltern starben, da war es für mich ein gutes Gefühl, dass da Andere waren, die mit mir zusammen christliche Lieder gesungen haben.“

Und dann sitzen die Chormitglieder gut verteilt auf den Kirchenbänken und folgen den Anweisungen des Chorleiters, der an einem Klavier sitzt und Töne und Rhythmen vorgibt. Willy Weidner fordert seine Sängerinnen und Sänger, spornt sie an. „Ihr klingt grade ein bisschen langweilig,“ bemängelt er, „jetzt noch mal richtig!“

24 Mitglieder zählte der Chor vor Corona, danach noch 21; einige sind noch nicht wieder zu den Proben erschienen, halten sich aus unterschiedlichen Gründen zurück. Dennoch bildet der Großbottwarer Chor ein beeindruckendes Ensemble. Man hört, dass diese Bass-, Tenor, Alt- und Sopranstimmen intensiv geschult werden, man hört es, wenn deren vereinter Klang in großer Klarheit den hohen Kirchenraum erfüllt.

Intoniertes Gotteslob

„Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten,“ so lautet das erste Lied nach dem Aufwärmen, und dabei zeigen die Frauen und Männer bereits, was sie im A-cappella-Modus leisten. Weidner kommentiert, greift ein: „Das singen Susanne, Conny, Monika und Ulrike.“ Er spricht einzelne direkt an: „Renate, da kannst du ruhig höher gehen.“

Bei englischen Texten ist die Vorarbeit besonders wichtig. Deshalb wird bei „Bless the Lord“ der Text erst gemeinsam gesprochen. Weidner betont: „Aussprache und die Vokalfärbung müssen gleich sein.“ Er verbessert mit Nachdruck: „Das M bei name habe ich nicht gehört.“ Über eine Art Sprechgesang findet der Chor in den Rhythmus des Liedes hinein.

Und dann intonieren die Sängerinnen und Sänger „Wie ein Lachen, wie ein Vogelflug steigt ein Lied zum Himmel auf...“ Ein kurzer Gesang, der aber dieses Gefühl, emporgehoben zu werden, sinnlich erfahrbar macht, Schwingungen transportiert. Wer zuhört, der spürt, dass hier Frauen und Männer mehr von sich geben als nur Töne: Sie loben und danken Gott, und sie haben Freude daran.