Kirchenbezirk Marbach Außergewöhnliches Vikariat zeigt neue Wege auf

Ein Auslandsjahr führte zum Entschluss, Pfarrer zu werden

Den Menschen zu helfen, das ist neben dem eigenen Glauben auch bei allen die Motivation gewesen, überhaupt den Pfarrberuf zu ergreifen. Felix Weise hatte zuerst überlegt, Jugendreferent zu werden, Johannes Heisler dachte nach dem Abitur daran, Medizin zu studieren, und Paul Vögler, der in einem sächsischen Pfarrhaushalt aufwuchs, wollte „schon als Trotzreaktion“ nicht selbst einen Talar tragen, sondern ein Studium in einem sozialen Bereich absolvieren. Bei allen brachte ein Auslandsjahr die Wende. Weise war in Indien, Heisler in Brasilien und Vögler in einem Kinderheim in Uganda. Und dabei hatten sie Zeit zu überlegen, was ihnen im Leben am wichtigsten ist.

Das Ja zum Beruf des Pfarrers ist auch am Ende des Vikariats bei allen eindeutig. Felix Weise bleibt zunächst bis Ende August in Benningen, bis eine Nachfolge für Dorothea Gabler gefunden ist, Paul Vögler geht zwei Jahre lang als Krankenhauspfarrer ans Klinikum nach Esslingen. „Für mich ist das der Kern von Kirche, im Gespräch zu sein und für die Menschen dazusein, die in schwierigen Situationen sind“, erklärt er.

Kirche muss immer wieder neue Wege beschreiten

Alle drei blicken gern auf ihre Zeit in Beilstein, Erdmannhausen und Benningen. Nicht nur, weil sie freundlich aufgenommen wurden, sondern auch, weil sie neue Wege ausprobieren konnten. Und das Beschreiten neuer Wege, ist etwa Paul Vögler überzeugt, wird die Kirche auch weiter am Leben halten. So, wie sie auch in seiner sächsischen Heimat die DDR-Zeit überlebt hat. „Der Kern unserer Sache ist stark genug.“