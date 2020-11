Kirchen und Musikverein planen Heiligabend Ein Miteinander steht auf der Wunschliste

Die Idee eines Open-Air-Gottesdienstes hatte auch die evangelische Kirchengemeinde Marbach, teilt Dekan Ekkehard Graf auf Anfrage mit. „Aber sie sind mir zuvorgekommen.“ Er sei jedoch mit der Stadtkapelle im Gespräch, um gegebenenfalls nachmittags um 15 Uhr auf dem Burgplatz eine gemeinsame Aktion mit Musik und kurzer weihnachtlicher Botschaft durchzuführen. „Oder aber, falls der Musikverein es doch nicht realisieren kann, dann um 15 oder 16 Uhr eine kurze musikalische Aktion gemeinsam mit dem CVJM-Posaunenchor.“ Allerdings seien die Pläne noch nicht spruchreif, da man bewusst bis kurz vorher warten müsse, um die aktuellen Vorschriften zu kennen und entsprechend umzusetzen, betont der Dekan. „Da die Sitzplätze in der Stadtkirche aufgrund der Abstandsregel begrenzt sind, werden wir am Ewigkeitssonntag und an allen vier Adventssonntagen jeweils zwei Gottesdienste nacheinander anbieten, und zwar um 9.30 und um 11 Uhr.“ An Heiligabend wird die Anzahl an Gottesdiensten erhöht, so Ekkehard Graf. Von Anfang Dezember an kann man sich dann über ein Online-System Tickets reservieren. „Sobald in einem Gottesdienst die Höchstzahl an Besuchern erreicht ist, kann man sich nicht mehr anmelden und sollte auf einen Gottesdienst zu einer anderen Uhrzeit ausweichen. Dadurch vermeiden wir, dass Leute an der Kirchentüre abgewiesen werden müssen.“ Wer keinen Internetzugang hat, darf gerne bis zum 18.12. bei Frau Isolde Groß im Gemeindebüro anrufen (898 013) und sich registrieren lassen.