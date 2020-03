Kirchen im Bottwartal lassen sich etwas einfallen Kirchen zeigen sich in der Corona-Krise kreativ

So werden am Samstag um 19 Uhr in der evangelischen Peterskirche in Murr Vikar Lukas Rudhard und Pfarrer Daniel Renz Kerzen entzünden und dazu Gebete sprechen. Die Aktion wird live im Internet übertragen, nähere Info gibt es dann auf der Homepage der Gemeinde unter www.ev-kirche-murr.de Wofür bei der virtuellen Live-Gebets-Andacht gebetet werden soll, können die Teilnehmer während der Andacht live mitteilen oder vorab per Telefon 0 71 44 / 83 92 23 oder per Mail (gebete@ev-kirche-murr.de). „Ich glaube, dass die neue Situation rund um Corona viele kreative Ideen freisetzen wird“, ist Renz überzeugt. Es gebe derzeit Überlegungen wie Kerzengebete via Instagram oder eine Live-Übertragung vom Entzünden der Osterkerze. Zudem sei die Kirche sonntags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 19 bis 20 Uhr für Gebete geöffnet.