Kirche Queere Katholiken fordern offizielle Segnungen

"Wir würden es gerne mit unserer Gemeinde, mit unserer Familie und unserem Freundeskreis in einer eigenen Feier begehen", sagte Rainer Teuber, Museumspädagoge am Essener Dom und Mitglied der Initiativen #OutInChurch und #liebegewinnt, der Deutschen Presse-Agentur. "Auf keinen Fall wollen wir so etwas wie "Okay, wir machen das, aber hängen Sie's bitte nicht an die große Glocke". Mit dieser Heimlichkeit muss Schluss sein."



Rund um diesen Dienstag (10. Mai) finden deutschlandweit 80 Gottesdienste statt, in denen queere Beziehungen gesegnet werden. Teuber und sein Mann Karl-Heinz Armeloh waren im vergangenen Jahr in einem Gottesdienst gesegnet worden, allerdings war dies kein Einzelsegen. Es sei niemand nach vorne gekommen und sichtbar als Einzelpaar gesegnet worden, sagte Teuber.