Kirche Marx: Missbrauchsskandal stellt "Gesamtsystem infrage"

Er sehe das heute "radikaler" als früher, sagte der Erzbischof von München und Freising am Montag bei der Veranstaltung "Betroffene hören" in München, bei der er mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs sprach. Er glaube inzwischen, "dass wir noch tiefer graben müssen", sagte er. "Dass wir noch tiefer sehen müssen, dass wir alle in diesem System miteinander verbunden sind."