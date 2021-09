Kirche Katholiken auf Reformkurs - Synodalversammlung in Frankfurt

Konservative Kritiker des Synodalen Wegs wie der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer werfen den Reformern vor, dass der ganze Prozess zum Scheitern verurteilt sei, weil der Vatikan am Ende doch keine wesentlichen Änderungen mittragen werde. ZdK-Präsident Thomas Sternberg sagte dazu der dpa: "Es gibt Fragen, die lassen sich in der Tat nur zusammen mit Rom klären. Wir setzen auf die Erkenntnis, die ja dort längst da ist, dass die Zeichen der Zeit erkannt werden. Im Vatikan hat man sehr wohl erkannt, dass sich etwas ändern muss."

Daneben gebe es aber auch Reformen, die die deutschen Katholiken eigenverantwortlich durchsetzen könnten, ohne dabei gegen Kirchenrecht zu verstoßen. "Machtstrukturen lassen sich ändern", sagte Sternberg. Engagierte Gläubige dürften in den Gemeinden künftig nicht nur beratend tätig sein, sondern müssten stärker an der Leitung beteiligt werden. "Frauen müssen verstärkt gefördert werden und auch Leitungspositionen in der Kirche bekommen", forderte Sternberg. "Die Vielfalt der Lebensformen muss gesehen und anerkannt werden. Der Segen für gleichgeschlechtliche Paare, den es ja längst gibt, sollte selbstverständlich werden." Eben das aber hatte der Vatikan kürzlich noch ausdrücklich verboten.

Auslöser für den Synodalen Weg war der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. "Wer Missbrauch künftig verhindern will, muss Strukturen ändern", sagte Sternberg. "Da kann man nicht an der Oberfläche der Dinge bleiben."

