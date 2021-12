Kirche Angekündigte Hilfsaktion: Papst trifft Migranten auf Zypern

In dem Gotteshaus mitten auf dem von UN-Soldaten bewachten Grenzstreifen zwischen dem türkisch-besetzten Norden und dem nach EU-Regeln lebenden Süden will der Pontifex am (heutigen) Freitagabend Migranten treffen. Das Thema Flüchtlinge ist dem obersten Katholiken sehr wichtig. Schon an seinem ersten Tag auf der Mittelmeerinsel hatte Franziskus die Migranten immer wieder erwähnt.