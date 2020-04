Kirchbergerin Gudrun Wilhelm Streit um Parteiausschluss geht weiter

Kirchberg - Lange hat sich das FDP-Schiedsgericht Zeit gelassen mit seiner Entscheidung dazu, ob der Parteiausschluss von Gudrun Wilhelm und vier anderen Liberalen rechtens war. Die Hoffnung auf ein Weihnachtswunder, der der Vizepräsident des Schiedsgerichts, Daniel Obst, in der Verhandlung im vergangenen Dezember Ausdruck verliehen hatte, ging auch vor Ostern nicht in Erfüllung. Eine gütliche Einigung zwischen den liberalen Streithähnen hat es nicht gegeben. Und am 30. März, einen Tag bevor die vom Gericht selbstgesetzte Frist einer Verkündigung innerhalb des ersten Quartals abgelaufen gewesen wäre, verkündete das Gericht: Die Parteimitgliedschaft der Kirchbergerin Gudrun Wilhelm sowie der Backnanger FDP-Mitglieder Axel Bauer, Ulrich Jeggle, Charlotte Klinghoffer und Sabine Krautter wurde zu Recht einseitig durch den Kreisverband Rems-Murr beendet. „Das Verhalten und das Ergebnis der Kandidatur stellen eine so schwere Verfehlung und Schädigung der Partei dar, dass der Ausschluss gerechtfertigt ist“, so die Begründung.