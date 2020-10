Kirchberger Straße in Rielingshausen Kaum ein Durchkommen für große Maschinen

Stein des Anstoßes sind vier Parkplätze, die laut Holzwarth vor einigen Jahren offiziell ausgewiesen wurden. Es ist also völlig legal, dass Autos dort abgestellt werden. „Nur leider gibt es Fahrzeuge, die zu breit oder zu lang für die Parkplätze sind“, konstatiert der Rielingshäuser. Und dann könne er das Nadelöhr mit seinem Miststreuer kaum noch passieren. Diese missliche Lage entstehe auch dann, wenn die Autos zwar eigentlich die richtigen Dimensionen für die ausgewiesenen Flächen haben, aber so abgestellt wurden, dass sie über die Markierungen hinausragen. Besonders empfindlich treffe die Landwirte dieses Dilemma in der Erntesaison, wenn viele Fahrten anstehen. Aber auch außerhalb dieser Zeit komme es an dieser Stelle zu problematischen Situationen.