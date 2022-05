Kirchberger Rektor Ein Lehrer aus Leidenschaft

Danach führte sein Weg ins Schwabenland, unter anderem an eine sechszügige Hauptschule in Stuttgart-Bad Cannstatt. „Für viele meiner Kollegen war das eine Horrorvorstellung, ich fand es toll.“ Denn, so sagt er: „Ich habe immer einen guten Draht zu den Schülern gehabt.“ Was mit zu den angenehmen Erinnerungen beiträgt, ist, dass seine dortige Leichtathletik-AG im damaligen Neckarstadion dreimal sehr erfolgreich an „Jugend trainiert für Olympia“ teilgenommen hat. Und weil er und seine AG dadurch einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hatten, wurden sie sogar zu einem internationalen Sportfest nach Rimini eingeladen – ein einmaliges Erlebnis, schwärmt er noch heute. Klar, dass auch den Kirchberger Schülern einiges in Sachen Sport geboten wird – vom Sponsorenlauf bis zum Einradfahren.