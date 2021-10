Kirchberger Rappenberg Freizeitvergnügen mit Schattenseiten

Hohe Kosten und Angst vor Vandalismus

Was eine öffentliche Toilette betreffe, habe man die Frage im Vorfeld diskutiert, aber noch nie in der Planung gehabt. Aus mehreren Gründen, wie Hornek auf Nachfrage dieser Zeitung erläuterte: „Toiletten gehören nicht zum Standard bei Spielplätzen; sie wären auch eine große Investition und hätten hohe laufende Kosten durch Vandalismus und Verschmutzung, und trotzdem gäbe es sicher ständige Klagen über mangelnde Sauberkeit.“ Vor allem jedoch „kommt man an dieser Stelle mit dem Abwasser gar nicht weg“.

Dies alles habe in der Summe zu der Entscheidung geführt, auf ein WC zu verzichten. Im Nachgang zu der vorgebrachten Bürgerkritik habe man im Gemeinderat über die Möglichkeit diskutiert, ein Dixiklo aufzustellen. „Aber da gingen die Meinungen auch auseinander. Die einen meinten, man könne es ja mal probieren, die anderen, so ein Klo sähe schon nach einem halben Tag so aus, dass niemand mehr es nutzen will.“

Auch andernorts Hinterlassenschaften und Vandalismus

In anderen Gemeinden, die attraktive Anlagen haben, ist das Problem nicht ganz so prekär. So stehen an der Pumptrackanlage in Steinheim in Nähe des Wellariums viele Parkplätze zur Verfügung, ebenso an der in Affalterbach, die am Sportgelände Holzäcker im Wald zu finden ist. Allerdings, sagt Bürgermeister Steffen Döttinger, habe es dort auch schon unangenehme Hinterlassenschaften im Wald gegeben. Die Pumptrack-Kids hätten dann Schilder aufgestellt und das Ganze im Instagram-Kanal thematisiert. „Das war nötig, damit die Leute nicht denken, das sei okay. Vom benachbarten Tennisplatz kamen seitdem keine Beschwerden mehr“, sagt Holger Heit von den Pumptrack-Kids. Man habe dennoch auch über einen WC-Wagen oder biologische Toiletten mit Rindenmulch nachgedacht, „aber da schafft man sich wahrscheinlich andere Probleme wie Vandalismus“, befürchtet Heit.

Vandalismus und absichtliche Verschmutzung sind in der Tat ein Problem, bestätigt auch der Marbacher Bürgermeister Jan Trost – nicht nur bei beiden Dixiklos am Freizeitgelände Galgen, die in der Vergangenheit mehrfach umgestoßen und einmal sogar angezündet wurden, sondern auch bei den fest installierten Toilettenanlagen. Das Problem des Umstoßens konnte man durch ein Anketten der mobilen WCs an Bäumen lösen. Weniger leicht zu lösen ist dagegen das Parken, das am Galgen verboten ist. Verstöße gebe es vor allem am Wochenende, doch man könne nicht ständig kontrollieren.

Gute Infrastruktur schützt nicht vor Müll

Doppelt fein heraus ist der Freizeitpark auf der Schray in Erdmannhausen: Es gibt reichlich Parkplätze, und auch Toiletten seien in der Regel kein Problem, meint der Kämmerer Eberhard Immel: „Solange das Jugendhaus offen ist, kann man dort die WCs benutzen, ebenso die am Sportplatz oder in der Halle, und auch im Vereinsheim würde man sicher kein Kind, das ein dringendes Bedürfnis hat, abweisen.“ Allerdings, räumt er ein, sei der Müll ein Problem. „Aber das gibt es andernorts auch.“