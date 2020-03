Kirchberger Bürgermeister stellt klar Kein Verdachtsfall, nur Vorsicht

Hintergrund unserer Meldung war die Information seines Stellvertreters Dr. Reinhard Enge heute morgen beim Pflanzen von Neckarschwarzpappeln auf Kirchberger Markung, dass sich Hornek nach dem Familienurlaub in Südtirol freiwillig in Quarantäne begeben habe.





Kein Risiko eingehen

Der Kirchberger Rathausschef stellt nun den richtigen Sachverhalt klar. Er sei mit seiner Familie In Österreich und nur zum Abendessen in Südtirol gewesen, erklärt Frank Hornek. Sein Sohn sei nach dem Urlaub noch in einem Trainingslager gewesen und erkältet zurückgekommen. Seine Frau habe den Sohn deshalb sicherheitshalber testen lassen - mit dem Ergebnis, dass es sich um einen ganz normalen grippalen Infekt handle. Als dann jedoch am Freitag die Anordnung des Kultusministeriums gekommen sei, dass Kindergartenkinder und Schüler, die in Südtirol in Urlaub gewesen seien, zu Hause bleiben sollten, was auch seinen Sohn betreffe, habe er selber entschieden, speziell bei Veranstaltungen mit größeren Teilnehmerzahlen kein Risiko einzugehen und sich vertreten zu lassen. Seiner Arbeit im Rathaus gehe er jedoch ganz normal nach.