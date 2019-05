Kirchberg-Zwingelhausen Das Misstrauen sitzt tief

Kirchberg-Zwingelhausen - Dass die Zwingelhäuser und Bewohner anderer Ortschaften rund um den Steinbruch Lukas Gläser in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen mit der Kommunikationsbereitschaft der Betreiber gemacht haben, wurde an einem knapp dreistündigen, von einem Mediatorenteam geleiteten Informationsabend am Dienstag in der Werkstatthalle des Steinbruchs deutlich, der den Auftakt zu einem Dialog bilden soll. Unter den etwa 80 Teilnehmern waren etliche kritische Stimmen zu hören. „Es ist schon informativ; man erfährt, was sie alles vorhaben“, meinte etwa ein Mann aus Fürstenhof. „Aber das mussten sie wohl machen, weil sie auch von der Presse Druck bekommen haben.“ Eine Gruppe von Frauen diskutierte in einer kurzen Pause lebhaft, wie ernst es wohl der Firma mit ihrem Dialogangebot sei: „Vielleicht ist das ja bloß eine Beschwichtigung; man bräuchte einen konkreten Umsetzungsplan“, meinte eine, und eine andere: „Mit einer Veranstaltung dieser Art ist es sicher nicht getan, man bräuchte noch Folgeveranstaltungen.“ Noch deutlicher wurde ein Mann: „Wer zahlt das hier? Der Gläser. Wer zahlt die Gutachter? Der Gläser. Und was kommt dann raus? Dass alles in Ordnung ist.“