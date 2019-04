Kirchberg Zwei Angeklagte nach Brandserie

Die Erbengemeinschaft würde es auch begrüßen, wenn die Familie Hoffmann aus Aspach, die im Frühmeßhof 21 Jahre lang einen Secondhandladen betrieben hat, später dort wieder einziehen würde. Andreas Hoffmann lässt indes auf Anfrage wissen, dass er im Juni in Backnang wieder ein Geschäft eröffnen werde – allerdings wesentlich kleiner: „Es gibt nur noch ein Viertel von dem Platz, den wir hatten.“ Der neue Secondhandladen befindet sich in der Sulzbacher Straße, das Gebäude stand in letzter Zeit leer. In der Zwischenzeit hat sich Hoffmann etwa auf Umzüge und Haushaltsauflösungen konzentriert. Handel mit gebrauchten Waren aber konnten die Hoffmanns seit dem Brand nicht mehr betreiben. „Ich bin immer noch total geschockt, wenn ich an dem Gebäude vorbeifahre“, sagt der Geschäftsmann.