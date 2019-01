Kirchberg Voller Elan ins nächste Jahrhundert gestartet

Kirchberg - Es gibt im württembergischen Sport nicht viele Vereine, die dieses Jubiläum schon feiern konnten“, betonte die Präsidentin des Turngaus Rems-Murr, Gislind Gruber-Seibold, am Samstagabend beim Festakt zum 100. Geburtstag der Sportvereinigung Kirchberg vor rund 250 Besuchern in der Gemeindehalle. Und sie hatte auch gleich eine Erklärung dafür parat: „Dahinter steht eine ganze Gemeinde, der ihr als starke Säule Halt und Orientierung gebt.“ Ein Sportverein wie die SVG, sagte sie weiter, sei der „soziale Kitt in unserer Gesellschaft“.