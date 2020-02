Kirchberg setzt sich für fast ausgestorbene Baumart ein Murrtal wird zum Schwarzpappel-Eldorado

Die Neckar-Schwarzpappeln sollen bei ihrer Pflanzung bereits zwei bis drei Meter hoch sein, wachsen dann etwa einen Meter pro Jahr. „Dieser Baum ist sehr robust. Sprösslinge würden den ersten Sommer aber nicht überleben. Jetzt im Frühjahr ist der Boden noch feucht, das ist gut, um die etwas größeren Bäume zu etablieren“, erläutert Justin Guest. Der Pflanztermin wurde deshalb kurzerhand vom 24. April auf den 7. März vorverlegt. Ausgesucht worden seien Flächen, auf denen der jetzige Bestand keine Nachteile habe. In Kirchberg sollen allein 25 in zwei Ausgleichsflächen bei der Schweißbrücke eingesetzt werden. „Die Flächen bestehen bisher eher aus Büschen und Gestrüpp. Es wird Zeit, dass da echte Bäume reinkommen“, sagt Guest schmunzelnd. Schwarzpappeln können 30 Meter hoch werden. Generell wird ein Mittelweg zu finden sein: Denn unter einer Pappel bleibt es kahl, was bei der Pflanzung zu vieler dieser Bäume für die Tier- und Pflanzenwelt also auch wenig Nutzen hätte.

Die Räte Kirchbergs zeigten sich hellauf begeistert vom Projekt. Fraktionsübergreifend dankten sie den Initiatoren für ihr Engagement und stimmten zu, dass sich Kirchberg mit knapp 10 000 Euro an dem Projekt beteiligt. „Das Geld ist gut investiert“, sagte Christoph Berroth (UBK). Bürgermeister Frank Hornek fügte in Anbetracht der Setzlinge augenzwinkernd hinzu: „Dann weiten wir unsere gute Kinderbetreuung, die wir in Kirchberg traditionell haben, auch auf die Bäume aus.“

Für die Pflanzaktion am 7. März um 9 Uhr haben sich bereits mehr als zehn Helfer von den Angelvereinen angekündigt, auch die Gemeinde und der Obst- und Gartenbauverein versuchen, jeweils zehn Personen zusammenzubekommen. Insgesamt 40 Helfer sei die perfekte Anzahl. „Wir hoffen, dass dann auch das ganze Murrtal vertreten ist“, so Justin Guest.