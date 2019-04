Kirchberg/Reiten 80 Teilnehmer bei der „Krone des Reitsports“

„Leider gibt es nur wenige Turniere, bei denen auch Einsteiger die Möglichkeit haben, dabei zu sein. Deshalb haben wir dieses Turnier ganz bewusst mit im Programm“, betonte Herbert Adelhelm, der 1. Vorsitzender der Pferdefreunde Obertorhöfe. Reiter ab acht Jahren waren am Mittwoch und am Wochenende in Kirchberg am Start. „Die Vielseitigkeit ist die Krone des Reitsports, denn hier müssen Reiter und Pferde nicht nur die Dressur, sondern auch das Springen und den Geländeritt absolvieren“, so Adelhelm.