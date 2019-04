Kirchberg/Reiten 25. Auflage steht im Zeichen des Gedenkens

Insgesamt 220 Pferde werden an den drei Tagen an den Start gehen, und dies ja gleich mehrfach in Dressur, Springen und Geländeritt. „Diese Teilnehmerzahl ist für uns optimal, von den Parkplätzen her sind wir damit an der Grenze“, sagt Herbert Adelhelm. Am Mittwoch sind zunächst noch die jungen Pferde am Start, die sich noch für das Bundeschampionat qualifizieren müssen. Samstag und Sonntag stehen dann die Wettbewerbe der Klassen A, E und L auf dem Programm. Und natürlich sind neben Reitern aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Hessen auch wieder einige Lokalmatadore der Pferdefreunde Obertorhöfe dabei. Ob davon einer oder eine Chancen auf einen Podestplatz hat, dazu wagt Herbert Adelhelm lieber keine Prognose: „Da hängt immer auch viel vom Pferd ab“, sagt er.