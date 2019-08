Kirchberg Raubüberfall auf Bäckerei-Fahrer

Kirchberg - Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs ist am Dienstag gegen 4.45 Uhr morgens in der Nähe von Kirchberg überfallen worden. Der 57-Jährige war für eine Bäckerei unterwegs, um Filialen zu beliefern. Er fuhr von Rielingshausen in Richtung Kirchberg und musste wegen eines quer über die Fahrbahn liegenden Baums anhalten. Um den kleinen Baum zur Seite zu räumen, stieg er aus dem Auto aus. Ein Mann attackierte ihn daraufhin und verletzte ihn mit einem Schlag gegen den Hinterkopf. Er setzte bei dem Angriff auch Spray ein. Danach entwendete der Täter aus dem Fahrzeug eine Geldtasche. Darin befanden sich die Tageseinnahmen von Bäckereifilialen. Der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Rielingshausen.