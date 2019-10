Kirchberg Raser machen den Neuhöfern zu schaffen

Norbert Kuhnt blieb jedoch im Laufe seines langen Kampfes gegen den Lärm nicht untätig. Das Mitglied der Aktion Umweltschutz Kirchberg sammelte im Jahr 2011 Unterschriften – fast 250 Bürger, auch aus dem entfernten Kirchberger Baugebiet Rappenberg, unterschrieben, dass sie der Verkehrslärm störe, an dem auch PS-starke Autos beteiligt seien, so Kuhnt. Als wichtigste Waffe in seinem Kampf hat der langjährige Gemeinderat das persönliche Gespräch mit den Motorradfahrern entdeckt. „Ich habe mein Fahrrad immer vor meiner Garage stehen“, erzählt er. Sobald jemand mehrmals laut vorbeifahre, begebe er sich an die Bushaltestelle und spreche die Biker an. „Ich möchte, dass sie überlegen, was sie mit der lauten Raserei bei den Anwohnern auslösen.“ Er selbst etwa könne nicht ruhig auf der Terrasse sitzen und ein Buch lesen. „Mir ist auch klar, dass es nur eine Minderheit ist, die sich so benimmt.“ Diese Biker würden noch nicht mal das Visier aufklappen, wenn er sie anspreche. „Man muss da auch aufpassen, ich bin alleine und das sind oft drei, vier oder fünf.“