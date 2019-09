Kirchberg - Bei dem Zusammenprall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer Fußgängerin sind am Montagmorgen in Kirchberg beide an dem Unfall beteiligten Frauen gestürzt. Sie zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Schuld an dem Unglück war laut Polizei offenbar die 54-Jährige auf dem Rad, die gegen 7.40 Uhr am Kirchplatz die 88 Jahre alte Fußgängerin übersehen hatte, die gerade die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg queren wollte.