Kirchberg Praktischer Naturschutz mit dem Krebsteller

Wie stark sich der Signalkrebs schon ausgebreitet hat, sieht man an den Mengen, die die Jugendlichen in kürzester Zeit aus einem vergleichsweise kleinen Abschnitt der Murr holen. Patrick Vogel, Mick Heuschele, Jorell Thielacker, Fabian Huber und Peter Exler, die zusammen mit drei weiteren jungen Sportfischern aus Benningen gekommen sind, überschlagen schnell ihren Fang: „200 werden es etwa sein, und das in zwei Stunden“, meinen sie. Vlado Pajurin vom Kirchberger Angelsportverein, der selber in Benningen wohnt, hatte sie beim Straßenfest gefragt, ob sie nicht Lust hätten, bei der Aktion mitzumachen, und sie waren gleich Feuer und Flamme. „Wir haben noch nie Krebse gefischt, das ist richtig cool!“, findet etwa der 15-jährige Peter. Und sie sind überrascht, dass das so schnell geht: „Zehn Minuten, dann hat man meistens schon ein paar Stück“, hat der gleichaltrige Fabian festgestellt. Ansonsten sehen sie das massenweise Auftreten der Tiere kritisch: „Das einzig Gute an den Viechern ist, dass man sie essen kann.“ Carl-Hannes Wagner, der wie einige andere extra aus Sternenfels gekommen ist, meint: „Krebsfischen macht Spaß, das ist mal was anderes als mit der Rute“, und sein Kumpel Till Strobel ergänzt: „Und die sind auch nicht so schleimig wie Fische.“