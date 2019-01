Kirchberg - In Kirchberg werden weitere elf Park & Ride-Plätze an der S-Bahn eingerichtet. Bislang haben dort 43 Autofahrer die Möglichkeit, ihr Fahrzeug abzustellen und mit der Bahn weiterzufahren. Die Belegung sei meistens im höheren 20-er-Bereich gewesen, erklärte Bürgermeister Frank Hornek in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, im vorigen Jahr jedoch im 30-er-Bereich. An einzelnen Tagen sei er voll belegt gewesen, wobei noch eine Handvoll Autos in der nahen Kalkwerkstraße gestanden habe.