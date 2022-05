Kirchberg knackt die 4000er-Marke Sind die Gemeinden auf Wachstumskurs?

Doch auch ohne die Ausweisung von Neubaugebieten gebe es ein moderates Wachstum: Zum einen, wenn eine Person versterbe und eine Familie in das geerbte oder gekaufte Haus ziehe. Zum anderen durch Nachverdichtungen oder Arrondierungen von alten Bebauungsplänen, die teilweise noch aus den 1950er-Jahen stammten. „Letztendlich streben wir aber auch kein so großes Wachstum an, weil wir dann unseren Infrastrukturvorteil aufgeben würden“, so Kohler. In Sachen Ärzteversorgung und Kinderbetreuung sei Erdmannhausen derzeit „eine Insel der Seligen“.