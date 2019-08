Kirchberg/Fußball Klar bessere Platzierung soll her

In den kommenden Monaten will er auf eine 4-1-4-1-Formation setzen, in der er ein personelles Grundgerüst schon im Kopf hat. So geht Simon Fuchs im Tor als klare Nummer eins in die Runde. In der Viererkette führt neben Hotzy in der Zentrale an Kapitän Espen Wilhelm kein Weg vorbei. „Er hatte zwar eine Bandscheiben-OP, trainiert aber inzwischen wieder. Ich hoffe, dass es bei ihm schon zum Saisonbeginn reicht“, erzählt der Trainer. Weitere Startelfaspiranten in der Defensive sind Björn Braun, der erst 20-jährige Marvin Lindmeyer und der wieder eingestiegene Mike Riedel. Auf der Sechserposition könnte Pierre Paul zum Zuge kommen, der nach einer Muskelverletzung ebenfalls wieder im Training steht. Eine Alternative ist hier auch der torgefährliche Adrian Eckert, der jedoch auch als Zehner oder Stürmer schon seine Fähigkeiten nachgewiesen hat. Die mit viel Tempo ausgestatteten Tobias Seeberger und Abdul Güven sind die ersten Kandidaten für die offensiven Außenbahnen, während Neuzugang Schommer im Angriff gesetzt sein dürfte. „Wenn alle da sind, haben wir eine richtig gute Mannschaft“, merkt man Stampfl jedenfalls schon die Vorfreude auf die Runde an.