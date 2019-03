Kirchberg/Fußball Der Saisonverlauf ist bislang enttäuschend

Als „eher schleppend“ bezeichnet der neue Trainer den Verlauf der Vorbereitung, in der es für ihn zunächst einmal vor allem darum ging, sein neues Team kennenzulernen. „Mit der Liga bin ich vertraut. Die Mannschaft habe ich in der Vorrunde aber nur einmal bei der Derbyniederlage gegen Erbstetten spielen sehen“, berichtet Stampfl, der in der am kommenden Sonntag gleich mit dem wichtigen Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten FV Sulzbach/Murr beginnenden Rückrunde durchaus einen holprigen Beginn einkalkuliert.

Zwar sei die Trainingsbeteiligung in den zurückliegenden Wochen in Ordnung gewesen, doch bei den fünf Testspielen war die Fluktuation so groß, dass sich keine wirkliche Stammelf einspielen konnte. Feste Größen, dies lässt Stampfl durchblicken, sollten jedoch Keeper Simon Fuchs, Wilhelm in der Viererkette sowie Tobias Seeberger und Eckert im Mittelfeld werden. Letzterer fehlt aber beim Auftakt wegen Achillessehnenproblemen. Ziel im nächsten halben Jahr, daran lässt Stampfl mit Blick auf die Tabelle keinen Zweifel aufkommen, „kann es nur sein, die Klasse zu halten. Aber das ist machbar.“