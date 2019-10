Kirchberg Flüchtlingsunterkunft in Brand gesteckt

Kirchberg - Feuer, DRK und Polizei mussten am späten Donnerstagabend zu einem Brand ausrücken: Feuer war in einer derzeit leer stehende Flüchtlingsunterkunft in der Kalkwerkstraße ausgebrochen. Der Feueralarm wurde kurz nach 22.30 Uhr über eine Brandmeldeanlage bei der Rettungsleitstelle ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehren aus Kirchberg und Steinheim gelang es, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bekommen. Durch den Brand und Rußablagerungen ist im Gebäudeinneren jedoch Schaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Personen wurden nicht verletzt.