Kirchberg erstrahlt Lichterglanz sorgt für festliche Stimmung

Die vorweihnachtliche Adventszeit ist nicht mehr allzu fern und bald wird es auch in Kirchberg Zeit, sich für die schönsten Tage des Jahres herauszuputzen. Der Bund der Selbständigen rüstet den Ortskern der Gemeinde deshalb auch in diesem Jahr mit einer stimmungsvollen Weihnachtsbeleuchtung aus. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Lampen erneuert. Das war nötig geworden, weil die Leuchten teilweise zu Bruch gegangen waren. Zudem werden alte Leuchtmittel durch LED-Lampen ersetzt, um Energie zu sparen.