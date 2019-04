Kirchberg/Erdmannhausen Radweg rückt wieder ein Stück näher

Bei der Böschungssicherung geht es unter anderem darum, dass die Murr an zwei Stellen nahe an die Kreisstraße rückt. Hier will man verhindern, dass die Straße unterspült werden kann. Deshalb ist der Eingriff aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Ein Baugrundgutachten aus dem Jahr 2018 kommt zum Ergebnis, dass die Murr die Böschungen der Kreisstraße in den beiden Teilabschnitten zwischenzeitlich so stark angegriffen hat, dass „mittelfristig ein Abrutschen des Straßenkörpers zu befürchten ist“, so die Information für den Umwelt- und Verkehrsausschuss. Es bestehe „akuter Handlungsbedarf zur Gefahrenabwehr“.

Die bestehende Böschung in dem Bereich wird durch eine naturnahe Blocksteinwand ersetzt. Am Fußpunkt der Wand ist eine ökologische Aufwertung des Murrufers durch Bepflanzung und die Ausbildung einer Wasserwechselzone vorgesehen. Die zu sichernden Abschnitte haben eine Länge von 50 und 100 Metern. Die Umsetzung ist für die Niedrigwasserzeit im Spätsommer dieses Jahres vorgesehen, so der Plan.

Um Flächen für den Radweg zu gewinnen, muss die Blocksteinwand um einige Steinreihen höher ausgeführt und ein tragfähiger Untergrund für den späteren Wegebau hergestellt werden. Zusätzliche Beeinträchtigungen für das Gewässer entstehen hierdurch nicht.

Die Bauzeit für die Böschungssicherung wird auf rund zwei Monate geschätzt. Auf der K 1834 wird es durch die Arbeiten zeitweise zu verkehrlichen Einschränkungen kommen. Ob dabei eine Vollsperrung notwendig wird oder eine halbseitige Sperrung ausreicht, muss noch mit den zuständigen Verkehrsbehörden abgestimmt werden.