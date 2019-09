Kirchberg Das Schöne liegt direkt vor der Haustüre

Der Kirchberger Bauhof sorgte für frischen Schotter, sodass die Hütte nun gut zugänglich ist, und schließlich wurde sie in der vergangenen Woche noch mit einer großen Übersichtstafel des Naturlehrpfades ausgestattet. Erwin Wägerle bedauerte sehr, dass Helmut Pauleit in diesem Jahr verstorben sei und die Wiederbelebung des Pfades nicht mehr erleben durfte. An seiner Statt hatten es sich jedoch Pauleits Kinder nicht nehmen lassen, bei der Einweihung dabei zu sein. Bürgermeister Frank Hornek begrüßte „Idealismus, Tatkraft, Zeit und Elan der AUK“ und sagte dem Verein zu, dass sich die Gemeinde an den Kosten für die Instandhaltung des Pfades beteiligen würde.