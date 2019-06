Kirchberg - Ein 16-Jähriger ist Donnerstagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 22.20 Uhr war mit seinem Leichtkraftrad auf der K 1835 von Kirchberg in Richtung Affalterbach unterwegs. In einer Linkskurve geriert er auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit einem Ford S-Max zusammen. Die 45-jährige Autofahrerin hatte dem entgegengekommenen Motorrad nicht mehr ausweichen können. Der junge Biker musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt circa 10 000 Euro.