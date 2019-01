Kirchberg „An die Jungen glauben“

Für seine Haltung habe er oft Kritik geerntet, räumt er mit einem feinen Schmunzeln ein: „Ich hab auch mal was Unpopuläres gesagt und war immer gern der böse Mann.“ Umso mehr freut es ihn, dass später auch mit den Räten, die konträr zu seiner Meinung standen, ein gutes Arbeitsverhältnis entstanden ist. Mehr noch: „Ich weiß nicht, ob ich ohne meine Arbeit im Gemeinderat und bei der Feuerwehr heute der wäre, der ich bin.“

Der Bürgermeister habe ebenso wie einige andere versucht, ihn zum Weitermachen zu bewegen, doch nach reiflicher Überlegung will Layher den Schlussstrich ziehen. Am 24. Januar wird er verabschiedet. Er will auch nicht beratend tätig sein, verrät aber, was er für die Arbeit als Gemeinderat empfehlen kann: „Man braucht einen gesunden Menschenverstand und sollte die Vorgaben des Schultes kritisch beleuchten. Wenn man dafür sein kann, sollte man ihn bei der Umsetzung unterstützen.“ Er habe da auch manches lernen müssen. In seiner Anfangszeit habe man sich vorher in der Fraktion über die Haltung zu bestimmten Themen abgesprochen; das habe aber Flexibilität genommen. „Oft hat sich die Diskussion in eine ganz andere Richtung als gedacht entwickelt.“

Und was hat er sich für die Zukunft vorgenommen? „Das Geschäft wird mir nicht ausgehen, mein Junger setzt mich geistig und körperlich ein.“ Und natürlich auch die beiden Enkel, für die er mehr Zeit hat. Damit sie nicht einmal, wie früher seine Tochter, sagen müssen: „Du warst ja nie da.“