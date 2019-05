Kirchberg 21-Jähriger hat Brand mit Napalm gelegt

Sieben Brände wurden ihm zur Last gelegt, ein Fall wurde während des Prozesses mangels Beweisen eingestellt. Die Vorfälle steigerten sich: von Sperrmüll- und Altpapiercontainern über eine Sitzbank bis zu einem Strohballenlager und schließlich dem Gebäude im Frühmesshof.

Auch was die Brandbeschleuniger anging, steigerte sich der Angeklagte. Zuerst nahm er Grillanzünder, dann stellte er nach einem Rezept aus dem Internet Napalm her. „Mit Benzin und Styropor“, sagte der wortkarg und introvertiert wirkende Mann. Daraus entstehe ein Gel, das man aufstreichen und anzünden könne. Einem heute 18-Jährigen, den er mit vor den Kadi brachte, demonstrierte er das brennbare Produkt an der Sitzbank. Das Verfahren gegen den 18-Jährigen wurde gegen Auflagen eingestellt. Er muss dem Landwirt, dem ein Strohballenlager gehörte, 1000 Euro in Raten zahlen.

Der 21-Jährige muss sich intensiver um Wiedergutmachung kümmern, um die Bewährung zu bekommen. Im Fall des Hofes werde er den Schaden sicher nicht begleichen können, so der Richter. „Sie sind natürlich nicht in der Lage, rund 1,2 Millionen Euro aufzubringen.“ Der Eigentümer des Gehöftes, das seit Generationen im Besitz seiner Familie war, erklärte, dass nicht nur materieller Schaden entstanden ist. „Ich will es so aufbauen, wie es war.“

Ein Pächter des Mannes, der einen Second-Hand-Laden in dem Gebäude unterhalten hatte, zeigte sich tief getroffen. „Ich habe einen Schaden von einer Viertelmillion Euro. Meine Existenz ist zerstört.“ Viele Nachbarn waren als Zuschauer gekommen, die Stimmung war zeitweise so aggressiv, dass der Verteidiger und der Vorsitzende Richter energisch Zurückhaltung fordern mussten. Die Mutter des Angeklagten, die diesen begleitet hatte, wurde in einer Pause so lautstark beleidigt, dass es das Gericht im Beratungszimmer hören konnte und dadurch in der Konzentration beeinträchtigt wurde.