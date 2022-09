Kinostart "Mittagsstunde": Vom Verschwinden des alten Landlebens

"Op platt" (auf Plattdeutsch) verständigen sich die Charaktere in einer der beiden Fassungen des Films – der mit Untertiteln zu sehen sein wird. Eine hochdeutsche Version wurde ebenfalls gedreht.

Wie es nordfriesischen Landleuten zu eigen ist, läuft deren Verständigung beziehungsweise Nicht-Verständigung aber eher nonverbal. "Na – wat sechst du?" (Was sagst du?) – so lakonisch klingt hier wohl landesüblich eine herzliche Begrüßung nach Jahrzehnten unter Jugendfreunden. Gerade Hübner, eigentlich eine wuchtige Erscheinung, nimmt sich bemerkenswert zurück als Großstadtmensch, der durch seinen Pflegeeinsatz Abbitte leisten will, weil er meint, die beiden Alten und ihren "Krog" (Gasthaus) einst im Stich gelassen zu haben. So deutet er Ingwers Rührung, seine Erinnerungen und seine Suche nach Klärung der Verhältnisse vor allem mit feinem Mienenspiel an.

Vergangenheit bringt einiges durcheinander

Wobei sein Ingwer auf Vorkommnisse in der Vergangenheit stößt, die seine Identität nachhaltig berühren. Was auch mit dem verstörten und verträumten, inzwischen längst toten Dorfmädchen Marret (Gro Swantje Kohlhof) zu tun hat. Dabei sollte erwähnt werden, dass mit Lennard Conrad als jungem Ingwer sowie in Gabriela Maria Schmeide und Rainer Bock als den jungen "Olen" ebenfalls exzellente Besetzungen gefunden wurden.

Bei der Deutschlandpremiere am Montagabend (12. September) in Husum, als gut tausend Zuschauer dem anwesenden Team applaudierten, erklärte die Buchautorin Hansen, dass sich in der Geschichte auch ein wenig ihr eigenes Leben spiegele. "Das ist wie bei vielen Leuten, die vom Dorf kommen und erstmal das Gefühl haben, ich will hier 'raus. Ich habe lange in der Stadt gelebt und hatte immer wieder Sehnsucht", sagte die 58-Jährige im Gespräch mit der dpa. Seit sechs Jahren lebt sie wieder in einem Dorf in der Nähe von Husum. Und sagt: "In Hamburg hätte ich keinen Roman schreiben können – ich brauche eine freigeräumte Landschaft und mehr Himmel über mir."