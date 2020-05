Kinos in Stuttgart UFA-Palast gibt Schließung wegen Coronavirus bekannt

Stuttgart - Der UFA Palast in Stuttgart schließt für immer. Das gab das Kino an der Rosensteinstraße in einer Mitteilung am Freitagabend bekannt. Als Gründe nennen die Betreiber, die Familie Riech, die aktuelle Schließungsanordnung wegen der Corona-Pandemie, keinen vorhersehbaren Öffnungstermin und Filmverleiher, die alle Filmstarts auf unbestimmte Zeit verschoben hätten. All das habe zu einer wirtschaftlichen Situation geführt, „die uns keine Alternative gelassen hat“, wie es in der Mitteilung heißt.