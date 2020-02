Kinokritik zu „Ein verborgenes Leben“ Vom Mut, „Pfui Hitler“ zu sagen

Stuttgart - Am 26. Oktober 2007 wird der Landwirt Franz Jägerstätter im Linzer Mariendom 64 Jahre nach seiner Hinrichtung in Brandenburg selig gesprochen. Sein damaliges Vergehen: Er hatte konsequent den Militärdienst verweigert. Dieser Mensch sei, so eine der Begründungen für die Seligsprechung durch eine Kirche, die ihm in der Nazizeit ihren Beistand verweigert hatte, im Nationalsozialismus „ein Vorbild in Glauben und Konsequenz“ gewesen.