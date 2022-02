Kinokritik „Tod auf dem Nil“ Ein guter Krimi nach Agatha Christie

Jetzt folgt mit „Tod auf dem Nil“ das nächste Remake. Im Jahr 1978 hatte sich Peter Ustinov auf Flusskreuzfahrt begeben, um in der Rolle des belgischen Detektivs Hercule Poirot zu ermitteln. Mit an Bord waren unter anderen Mia Farrow, Bette Davis und David Niven. In der Neuverfilmung spielt Branagh wie schon im „Orientexpress“ den Detektiv Hercule Poirot. Gal Gadot ist ideal besetzt in der Rolle der Millionenerbin Linnet Ridgeway, deren Flitterwochen mit Simon (Armie Hammer) empfindlich gestört werden, da dessen Ex Jacqueline (Emma Mackey) das Paar verfolgt. So flüchtet sich die Hochzeitsgesellschaft auf einen Schaufelraddampfer, um den Nil entlang die Stätten ägyptischer Hochkultur zu besuchen. Als sich die Stalkerin an Bord schmuggelt, liegt Linnet wenig später tot in der Kabine. Verdächtig ist – wie immer bei Agatha Christie – die gesamte Sippschaft.