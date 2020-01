Kinokritik: Jojo Rabbit Mit Adolf im Sommercamp

Hitler als Sandkastenfreund

Jojos Mutter Rosie aber wirkt als Gegengewicht zu den hysterisch-komischen Faschisten und bindet den Plot an die Muster konventionellerer Anti-Kriegs-Erzählungen an. Die alleinerziehende Mutter will ihr Kind mit humanistischen Werten impfen, sie ist Antifaschistin und versteckt in einer Dachkammer ein jüdisches Mädchen namens Elsa (Thomasin McKenzie). Jojos Vater ist auch nicht an der Front, sondern Widerständler. Nachvollziehbar thematisiert Waititi Rosies widerstreitende Gefühle, ständig in der Furcht vorm Verrat durch ihr eigenes, indoktriniertes Kind, aber auch durchdrungen von der Liebe zum noch unschuldig-naiven Jojo, der in Adolf Hitler bloß einen Sandkastenfreund und Vaterersatz sieht und keinen brutalen Misanthropen.

Über Jojos weichgezeichnete Wahrnehmung macht Waititi deutlich, wie prägend sich die Nazi-Ideologie auf Kinder auswirkte, weil sie kein Faschismus-unabhängiges Wertesystem aufbauen konnten. Als Jojo die auf dem Dachboden versteckte Jüdin Elsa findet, muss er sein bisheriges Weltbild hinterfragen und eine eigene Haltung entwickeln. Indem er sie von den menschenverachtenden Zerrbildern des Judentums ablöst, enttarnt er die Nazi-Ideologie als Schwachsinn und macht sie damit – zumindest für sich – unschädlich. Das löst zwar nicht alle Probleme, auch nicht in der Realität des Films, dockt aber ans Verständnis heutiger Generationen an, die kein unmittelbares Bild des Faschismus mehr entwickeln können – dafür aber das Bewusstsein, dass Hass und Leugnung in die Katastrophe führen, ganz egal, wo und wann.

Jojo Rabbit. USA 2019. Regie: Taika Waititi. Mit Scarlett Johansson, Roman Griffin Davis, Sam Rockwell, Rebel Wilson. 108 Minuten. Ab 12 Jahren.