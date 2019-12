Kinokritik: Hustlers Sex-Arbeiterinnen spielen ihre Macht aus

Natürlich fliegen die Damen auf

Keke Palmer verkörpert die handfeste Mercedes, die sich nichts gefallen lassen will, was in ihrem Job nicht immer klappt. Lili Reinhardt formt in der Serie „Riverdale“ die brave Blondine Betty Cooper zum vielschichtigen Charakter; in „Hustlers“ nun wird sie zur zerbrechlich wirkenden Annabelle, die viel zu sensibel ist für den Job und bei der männlichen Kundschaft unweigerlich den Beschützerinstinkt weckt. In weiteren Rollen sind Madeline Brewer („The Handmaid’s Tale“) sowie die Rapperinnen Lizzo und Cardi B zu sehen.

Julia Stiles als Reporterin befragt in einer Rahmenhandlung Destiny im Nachhinein zu ihren kriminellen Machenschaften, die natürlich irgendwann aufgeflogen sind. Sie steht für die reale Journalistin Jessica Pressler, die 2015 im „New York“-Magazin einen Artikel mit dem Titel „The Hustlers at Scores“ schrieb über eine Gruppe von Stripperinnen, die in Manhattan wohlhabende Männer um ihr Geld erleichterten. Damit lieferte sie den Anstoß und die Vorlage für das Drehbuch von Lorene Scafaria, deren Film Jennifer Lopez als Executive Producer mit ermöglicht hat. Die zentrale Nebenrolle der Ramona hat Lopez übernommen, ohne dafür eine Gage zu verlangen.

Ist dieser Film feministisch?

Die hätte sie sowieso nicht gebraucht, und nun verdient sie als Produzentin kräftig mit: In den USA erlöste „Hustlers“ am Startwochenende Anfang September 33,2 Millionen Dollar (rund 30,1 Millionen Euro), das beste Einspielergebnis, das Jennifer Lopez je erzielt hat. Eine interessante Diskussion dreht sich nun darum, ob „Hustlers“ ein feministischer Film sei. Die Damen müssen ja nicht mehr an die Stange, sich nicht mehr auf einer Bühne rekeln, um möglichst viele Scheine zu erbeuten, von denen sie nur wenige behalten dürfen; aber sie setzen weiterhin leicht geschürzt ihre Körper ein, um die Macht zu ihren Gunsten zu verschieben, und sie machen sich de facto des Raubs schuldig – ein hoher Preis. Es gäbe natürlich auch eine Alternative: Wirkungsvoller wäre es, das angeschaffte Geld statt in Handtaschen und Schuhe in ein Studium zu investieren, an höherer Stelle selbst ins Gewerbe einzusteigen und die Regeln zugunsten der Frauen zu verändern.

„Hustlers“ aber bleibt eng an der Vorlage und ist in erster Linie ein solides Krimidrama, das von ausgeprägten weiblichen Charakteren lebt und Einblicke in deren Befindlichkeiten gewährt. Nicht mehr und nicht weniger.

Hustlers. USA 2019. Regie: Lorene Scafaria. Mit Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart. 110 Minuten. Ab 12 Jahren. Cinemaxx SI,

