Kinokritik: Das Vorspiel Eine Geigerin überspannt den Bogen

Stuttgart - Erst kürzlich trieb in Jan-Ole Gersters Porträtdrama „Lara“ eine so biestige wie markante Frauengestalt (Corinna Harfouch) ihr amüsant-böses Spiel. Nun bringt die die Filmemacherin Ina Weisse in „Das Vorspiel“ die nicht weniger kantige Geigenlehrerin Anna Bronsky (Nina Hoss) in die Kinos. Wie Gersters Lara ist auch Anna eine schwierige Person in komplizierten Verhältnissen.