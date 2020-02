Kinokritik: Bombshell Wie Männer Frauen zu Sexobjekten machen

Oft spielen die Frauen mit

Gemeinsam ist den beiden ein Film gelungen, der sehr präzise die Abhängigkeiten im Mediengeschäft offenlegt und zugleich auf sehr universelle Weise die Mechanismen sexueller Belästigung. Die fiktive Kayla Pospisil haben sie erschaffen, um reale Erlebnisse von Frauen zeigen zu können, die nicht genannt werden wollen oder Schweigeerklärungen unterzeichnet haben. Sehr deutlich wird, was den Übeltätern alles in die Karten spielt. In einer Szene stehen die Protagonistinnen zufällig nebeneinander im Fahrstuhl und schweigen, obwohl die Affäre bereits läuft und es viel zu besprechen gäbe – doch ihre Positionen im Unternehmen liegen zu weit auseinander, und besonders die populäre Kelly achtet genau darauf, was ihr nützt oder schadet. Mangelnde Solidarität unter Frauen erweist sich als der beste Schutz für übergriffige Männer in Machtpositionen. Dazu kommt, dass Frauen manchmal mitspielen – Ailes wies seine weiblichen Angestellten tatsächlich erfolgreich an, Bein zu zeigen. Womit eine Auffälligkeit des US-Nachrichtenfernsehens erklärt wäre, dessen Schönheitsideal – zugeschminkte Gesichter, betonierte Frisuren – vielen Nichtamerikanern auf ewig ein Rätsel bleiben wird.