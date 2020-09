Kinokritik: Body of Truth Weibliche Kunst als Zeichen des Widerstands

„Der Geist kann lügen“, sagt die Serbin Abramovic, „der Körper nie.“ Sie wuchs als Kind linientreuer Kommunisten in Jugoslawien auf. Mal sieht man sie inmitten eines brennenden Sterns, mal versucht sie, Körper, Stimme und Geist der Altlasten zu entledigen. Bei der Biennale in Venedig wusch sie 1997 Knochen in Erinnerung an die Opfer des Balkankrieges – man müsse sich vom Schmerz befreien, sagt sie, und ihr Weg dahin sei die Kunst.