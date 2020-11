Metropol schließt Stuttgart verliert sein Festivalkino

Stuttgart - Es ist das Ende einer Ära: Das Stuttgarter Kino Metropol schließt zum 31. Dezember. Das haben am Dienstag die EM-Filmtheaterbetriebe Mertz GmbH & Co. KG mitgeteilt, die am Schlossplatz auch die Innenstadtkinos Gloria, EM und Cinema innehaben. Mit dem Metropol verliert die Stadt nicht nur ein Lichtspieltheater wie den im Frühjahr geschlossenen Ufa-Palast am Nordbahnhof, sondern ein Haus mit Tradition und Bedeutung für die Stuttgarter Filmkultur.