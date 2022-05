Kino Neuer "Jurassic World"-Film feiert Premiere in Köln

Regisseur Colin Trevorrow sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe einen wesentlichen Unterschied zwischen diesem und den fünf früheren Filmen: "Die ersten fünf Filme spielten alle auf einer Insel." Diesmal lebten die Dinosaurier nicht in einem so begrenzten Raum, sondern hätten sich über die ganze Welt verbreitet. Sie rennen durch Straßen, stoßen mit Autos zusammen, schnappen Fischtrawlern auf hoher See den Fang weg und brüten auf Hochhäusern.