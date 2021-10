Kino-Hit „Dune“ Kommt Teil zwei der Science-Fiction-Saga?

Villeneuve kritisiert Warner

Villeneuve sagte gegenüber „Variety“, Streaming sei nicht der richtige Ort für Kino-Produktionen dieser Größe: „Wegen dieser Entscheidung von Warner Bros. hat ,Dune‘ nicht die Chance, genug Geld einzuspielen um zu überleben, und letztlich wird die Piraterie triumphieren. Mein Team und ich haben mehr als drei Jahre unseres Lebens dafür verwendet, den Film zu einer einzigartigen Erfahrung auf großer Leinwand zu machen. Seine Bilder und sein Klang sind akribisch darauf ausgelegt, im Kino erlebt zu werden.“

„Dune“ sollte eigentlich im November 2020 starten, wurde Corona-bedingt aber verschoben. Der Hauptdarsteller Timothee Chalamet trat im Dezember 2020 im Fernsehen in einem T-Shirt mit dem Logo von Legendary Pictures auf, was das Magazin „People“ und andere US-Medien als Kritik an Warners Veröffentlichungspolitik werteten. Chalamet spielt in „Dune“ einen Prinzen in einer auf verschieden Planeten verteilten Zivilisation im All. Seine Figur wächst in eine Schlüsselrolle hinein im Kampf um eine überlebenswichtige Substanz namens „Spice“, die nur auf dem Wüstenplaneten Dune vorkommt und abgebaut werden kann. Der erste Film endet mit einem Cliffhanger.