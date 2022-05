Kinohit: „Everything everywhere all at once“ Michelle Yeoh in parallelen Realitäten

Eine wichtige Rolle spielt Stephanie Hsu, die aktuell in der Serie „The marvelous Mrs. Maisel“ mit trockenem Humor glänzt. In „Everything everywhere all at once“ verkörpert sie eine Figur, die in allen Paralleluniversen gleichzeitig sein kann. Dabei veranstaltet sie eine morbide Zirkus-Show wie die Comic-Heldin Harley Quinn, die Margot Robbie in den Filmen „Suicide Squad“ (2016) und „Bird of Prey“ (2020) verkörpert hat.