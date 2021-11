Kino-Event Filmfestival Thessaloniki zeigt von Sydows letztes Werk

Und es wird eine Überraschung geben: Während des Festivals soll erstmals das letzte Werk - also sozusagen der Schwanengesang - des 2020 verstorbenen schwedischen Schauspielers Max von Sydow gezeigt werden. Es ist der Film "Echoes of the Past". Sydow spielt da die Rolle eines Überlebenden eines Massakers der Wehrmacht an der Bevölkerung des Dorfes Kalavryta während der Besatzung Griechenlands durch Nazi-Deutschland im Jahr 1943. Der Film wird angesichts griechischer Forderungen an Berlin nach Reparationen mit Spannung erwartet.